Финансисты заявили, что рост числа зарубежных счетов россиян выше статистики ФНС

Прирост зарубежных счетов в статистике Федеральной налоговой службы занижен, считает основатель Bespalov Finance, сопредседатель общественной организации «Инвестиционная Россия» Александр Беспалов. Этот показатель значительно превышает 30%, отметил он в беседе с РИАМО.

Накануне замглавы ФНС Юлия Шепелева сообщила, что количество счетов, открытых российскими резидентами за рубежом, увеличилось на 30% по сравнению с 2020 годом. По мнению Беспалова, эта статистика существенно занижена.

Большинство граждан России, которые бывают за рубежом в отпуске или имеют там какие-либо интересы, вынуждены открывать счета, получать карты в местных банках. В противном случае они не смогут оплачивать обычные бытовые нужды — отели, рестораны, билеты и так далее, пояснил финансист.

«Они открывают счета за рубежом, получают банковские карты (в том числе виртуальные) и т. д., чтобы иметь возможность расплатиться за рубежом, — подчеркнул эксперт. — Конечно, часть людей использует наличные, но в данный момент их явное меньшинство».

Причиной столь заниженной статистики могут быть приостановка обмена финансовой и налоговой информацией с Россией со стороны некоторых стран, а также более позднее предоставление данных от дружественных государств, считает Беспалов. По его мнению, в течение года информация будет уточняться, а многие счета россиян за рубежом останутся «за кадром».

Напомним, Шепелова заявила, что обмен налоговой информацией России с дружественными странами активизировался на фоне увеличения товарооборота. В то же время он полностью приостановлен с США, Швейцарией, Канадой, Латвией и другими странами.

Центробанк РФ ранее предупреждал, что хранение средств на зарубежных счетах несет риски для россиян, так как многие финансовые меры касаются не только санкционных лиц, а всех налоговых резидентов России.