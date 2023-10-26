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Россияне стали покупать меньше систем нагревания табака

«Чек Индекс»: число покупок систем нагревания табака в России за год упало на 19%

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Shutterstock

В июле-сентябре 2023 года число покупок россиянами электронных систем нагревания табака снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а стиков для них — на 1%. Это следует из статистики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», предоставленной по запросу «Газеты.Ru».

По данным компании, число покупок систем нагревания табака в Москве уменьшилось на 13%. Но жители столицы стали чаще приобретать стики. За год число их покупок выросло на 4%.

Медианная цена на системы нагревания табака в России год к году повысилась на 20%, до 1477 рублей. В Москве рост составил 16%, до 1601 рубля.

Темпы роста медианной цены на табачные стики в России и Москве оказались на одном уровне — 6% в годовом выражении. При этом в России она составила 180 рублей, в Москве — 187 рублей.

«Все больше россиян, в том числе молодежь, понимают пагубность вредных привычек. Снижение спроса на никотиносодержащую продукцию фиксируется не только в индустрии электронных сигарет, но и в продаже традиционных сигарет. Частота покупок товаров в табачных киосках на территории страны снизилась год к году на 12%», — отметили в пресс-службе «Чек Индекса».

Там уточнили, что активный интерес россиян к электронным способам потребления никотина, наблюдавшийся в последние четыре-пять лет, завершается.

«В 2022 году такой спрос поддерживала стрессовая ситуация на фоне геополитических событий. В этом году действие этого фактора ушло. Стимулом к отказу от табакокурения служат государственные инициативы по снижению уровня зависимости от вредных привычек, а также рост стоимости электронно-сигаретной продукции. Но на людей со сформированной зависимостью это влияет в меньшей степени», — заключили в пресс-службе.

Исследование было проведено на основе анализа 55-57 млн кассовых чеков, с более 1,1 млн онлайн-касс в России. Рассматривались период с июль по сентябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что россияне стали покупать больше фаст-фуда.

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