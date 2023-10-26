Иран предложил создать региональный энергетический хаб на базе ШОС

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер выступил с инициативой о создании фонда совместного финансирования нефтегазовых проектов в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Заявление было сделано на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС в расширенном составе в Киргизии.

«Мы готовы экспортировать технико-инженерные средства на первом этапе создания нефтегазового оборудования», — заверил иранский чиновник.

По словам Мохбера, в Иране стремятся к созданию регионального хаба «энергетики и торговли», который «будет включать и возобновляемые источники энергии».

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Киргизию на заседание глав правительств ШОС.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. С момента основания в состав организации входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а в 2017 году к ним присоединились Пакистан и Индия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества 4 июля 2023 года, несмотря на то, что находился в наблюдателях ШОС с 2005 года. Позднее вступление объясняется невозможностью вступать в международные организации из-за санкций ООН.

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