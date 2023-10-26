Россию заполонило контрафактное автомобильное масло

Рынок автомобильных масел в России на 30-50% состоит из контрафактной продукции. Такие данные предоставил «Известиям» член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

Моторные масла внесены в перечень товаров, которые разрешены к ввозу в РФ по каналам параллельного импорта. В числе продукции такие известные бренды, как Castrol, Shell, Total.

«Однако параллельного импорта масел в серьезных объемах нет», — считает Плисов.

Эксперт указал: ни один склад импортеров не имел запасов масла на несколько лет, следовательно, существовавшие запасы давно закончились.

Директор сети станций техобслуживания Fit Service Татьяна Овчинникова считает, что в 2000–2021 годах поддельного моторного масла реализовывалось 10–15%, с начала 2022 года доля подделок увеличилась до 30%.

Хотя, как и два года назад, в магазинах можно приобрести масла Mobil, Toyota, Castrol, NGN, Shell, BARDAHL и Liqui Moly. По мнению Овчинниковой, подлинные гарантии качества такой продукции предоставить сейчас никто не сможет.

«Владельцы марок, ушедшие с рынка, не предъявляют никаких претензий. Получается такая ситуация, что те, кто должен заботиться об отсутствии контрафакта на рынке, пропали», — указывает Плисов.

До этого стало известно, что в январе — сентябре 2023 года таможенные органы России выявили 3,2 млн единиц контрафакта, что в 2,2 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что российские потребители почти не защищены от обмана со стороны компаний и не всегда знают о своих правах, поэтому проблему нужно решать на законодательном уровне.