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В российских магазинах обнаружили почти 200 тонн нелегальной красной икры

«Известия»: в российских магазинах нашли 191 тонну нелегальной красной икры

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В российских магазинах обнаружена 191 т красной икры неустановленного происхождения. Россельхознадзор обратился в МВД, Следственный комитет и прокуратуру России с требованием отреагировать, при этом ретейлеры не спешат остановить торговлю сомнительной продукцией, сообщила газета «Известия».

«Вызвавшая подозрения продукция поставлялась крупным сетевым ретейлерам, включая «Ленту», «О'кей», «Перекресток» и «Вкусвилл». По закону неопознанный деликатес должен быть изъят из оборота, однако представители бизнеса утверждают, что пока не получали предписаний или предостережений от контрольно-надзорных органов по этому поводу», — пишет издание.

По оценкам Научно-исследовательского финансового института Минфина, озвученным в 2022 году, общая доля икры нелегального происхождения на российском рынке составляет 20,35%; по данным НИУ «Высшая школа экономики», незаконный оборот даже выше — 27,5%.

До этого россиянам объяснили, почему икра в стеклянной таре продается по самой высокой цене.

Ранее на Камчатке полицейские задержали двоих мужчин, которые совершили налет на грузовик с красной икрой.

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