Нефть продолжила падение

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE опускалась ниже $87 за баррель впервые с 13 октября, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 18:06 мск, цена Brent упала на 1,57% — до $86,71 за баррель. Но к 18:24 мск стоимость нефти полностью отыграла потери и перешла к росту, достигнув отметки в $88,39 за баррель. Котировки фьючерса легкой WTI с поставкой в декабре падали на 0,21% — до $83,55. Обвал котировок произошел в отсутствие значимых новостей.

По словам Джона Эванса из нефтяной брокерской компании PVM, «Эти данные в некоторой степени противоречат идее о том, что нефть будет свободна от ударов по сезонному спросу, прогнозируемому на эту зиму в Северном полушарии», об этом он рассказал в комментарии агентству Reuters.

По мнению ведущего аналитика по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова, на данном этапе нефть стабилизировалась после легкого утреннего снижения. «С одной стороны, ближневосточный кризис держит рынок в напряжении, а агрессивная риторика между Ираном и участниками палестино-израильского конфликта намекает на расширение напряженности. С другой, немедленной реакции от нефтяных производителей нет и пока речи о каких-либо нефтяных ограничений нет. В частности, во вторник прошли переговоры лидеров Саудовской Аравии и США по мерам предотвращения эскалации конфликта», — подытожил эксперт.

Накануне в Великобритании не исключили взлет цен на нефть до $150.

Ранее глава греческой энергетической компании предрек взлет цен на газ.