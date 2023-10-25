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Евросоюз и США подпишут меморандум о развитии африканского энергокоридора

Bloomberg: США и ЕС подпишут меморандум о развитии африканского энергокоридора

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Francois Lenoir/Reuters

Власти США и Евросоюза подпишут меморандум о развитии африканского энергетического коридора, который должен обеспечить доступ к важнейшим полезным ископаемым. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их информации, инфраструктурный проект называется Global Gateway, его общая стоимость составляет $317 млрд. Коридор поможет соединить северо-западные области Замбии и южную часть Демократической республики Конго с мировыми энергетическими рынками через порт Лобито в Анголе, сказали агентству собеседники. Согласно планам, прежде всего будет расширена железная дорога между Замбией и Анголой.

По мнению источников, новая инициатива объясняется растущей конкуренцией между западным блоком и Китаем за доступ к ключевым ресурсам Африки. Ради ограничения влияния КНР на континенте западные страны собираются подписать от 30 соглашений с партнерами, в том числе Молдавией, Бангладешем, Мавританией и Казахстаном.

По информации Bloomberg, сейчас европейские власти заняты привлечением финансирования у Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и частного бизнеса. По задумке авторов проекта, его реализация облегчит доступ третьих стран к энергоресурсам Африки. Новый коридор должен стать конкурентом китайскому проекту «Один пояс, один путь», который за десять лет работы привлек инвестиции на общую сумму в $1 трлн, заключает агентство.

Африка обладает разнообразным комплексом полезных ископаемых, многие из которых считаются богатейшими месторождениями в мире. На континенте крупные запасы нефти, каменного угля, руд черных и особенно цветных металлов (железных, марганцевых, медных, цинковых, оловянных, хромитов), редких металлов и урановых руд, а также бокситов. Из неметаллических полезных ископаемых наибольшую ценность представляют залежи фосфоритов и графита.

Ранее объем торговли между Россией и Африкой вырос почти на 50%.

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