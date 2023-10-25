В МЭР назвали фактор, который сможет укрепить курс рубля

В Минэкономразвития полагают, что выравнивание торгового баланса окажет стабилизирующее влияние на курс рубля. Об этом сообщает ТАСС.

По оценкам МЭР, на динамику курса национальной валюты будут влиять фундаментальные факторы, в том числе связанные с торговым балансом и балансом услуг, которые выправляются. Для стабилизации курса рубля правительство по поручению президента ввело меры по ограничению вывоза валюты и обеспечению ее возврата на внутренний валютный рынок, напомнили в МЭР.

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов ранее высказал свое мнение о курсе рубля после введения обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Он отметил, что даже если российские экспортеры будут продавать 80% своей валютной выручки, курс рубля не укрепится до 60 рублей за доллар в 2023 году, как это было в прошлом году. По мнению экономиста Александра Исакова, продажи выручки может вернуть доллар в диапазон 95-100 рублей.

«Если рынок воспримет это решение как начало тренда на закрытие финсчета, то это может подстегнуть отток капитала и ослабить рубль после первоначального роста продаж валюты», — продолжил Исаков.

В начале октября в России назвали условия укрепления курса рубля к доллару.

Ранее аналитик Джиоев спрогнозировал укрепление курса рубля до ₽85 за доллар.