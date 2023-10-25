Экономист объяснил, в чем вред резкого повышения зарплат

Рост зарплат в стране может только вызвать ускорение инфляции, для борьбы с инфляцией, обычно наоборот замораживают в первую очередь рост зарплат, рассказала профессор МГУ и экономист Елена Ведута. Так в беседе с ОСН она отреагировала на предложение депутата Госдумы Александра Бабакова провести «зарплатную революцию» в России.

По мнению Ведуты, само использование термина «зарплатная революция» говорит о непонимании ситуации. «Если зарплата растет, то это автоматически увеличивает темпы инфляции и больше ничего. Удивительно, как можно так рассуждать?» — подытожила эксперт.

Экономист считает, что бороться с инфляцией нужно за счет наращивания производства и капитальных вложений в него. «Только тогда мы победим инфляцию, по-другому не получится», — подчеркнула Ведута. По ее мнению, ситуация с зарплатами в стране — «патовая», а стратегические документы по экономике выглядят так, будто их писал «последний двоечник». Ведута также призвала пересмотреть кадровую политику в государстве, поскольку с ней связано немало проблем.

Недавно вице-спикер Госдумы Бабаков предложил провести в России «зарплатную революцию».

Ранее в России оценили трехзначный курс доллара.