Россиянам рассказали о трех основных схемах мошенничества с кредитами

Одно из самых распространенных видов мошенничества в области кредитования — оформление кредита без ведома заемщика. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель Комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина РФ «Моифинансы.рф» Максим Семов. Он назвал еще две схемы, которую используют аферисты.

«Чтобы оформить на жертву кредит, мошенникам нужно перехватить доступ к личному кабинету жертвы на сайте госуслуг. Делается это несколькими способами, каждый из которых является следствием недостаточно серьезного отношения граждан к информационной безопасности. На каждый такой вход в личный кабинет система безопасности госуслуг среагирует и направит письмо о подозрительном входе в личный кабинет», — отметил Семов.

По его словам, обычно это происходит так. Жертва видит электронное письмо, что в его личный кабинет кто-то вошел, или не видит, если не следит за почтой. В письме сообщается о смене пароля и логина, а также необходимости связаться со службой поддержки сайта госуслуг.

«Гражданин в этот момент управляет автомобилем, спорит с женой, говорит с коллегами, читает новости и так далее. Через пару месяцев он удивляется письму о требовании погасить задолженность по кредитам и займам», — сказал эксперт.

Второй вид мошенничества с кредитами — подмена условий договора.

«Заемщик обращается в финансовую организацию за займом, кредитом. Заранее оговоренные условия кредита внезапно меняются при оформлении документов. Обычно это происходит в автосалонах. Клиент узнает, что такая цена доступна лишь при оформлении кредита и покупке дополнительного оборудования. Клиент соглашается, тем более что условия кредита выглядят привлекательными», — пояснил Семов.

Однако в процессе оформления документов условия меняются, сказал эксперт. Для того, чтобы клиент не заметил изменения условий, работники автосалона затягивают время.

По его словам, сотрудники салона несколько раз печатают документы с явными ошибками, отвлекают его вопросами во время ознакомления с документами и просят подождать, так как подписант отъехал, а потом не могут найти печать.

«В общем, они делают все, чтобы клиент «устал» и не увидел подлога. В итоге стоимость автомобиля с учетом стоимости дополнительных ковриков за 100 тыс. рублей и невыгодных условий кредита, увеличивается в несколько раз», — заключил эксперт.

Третья схема – возвратный лизинг. Семов раскрыл ее суть. Жертва, нуждающаяся в займе, обращается в автоломбард, где ей обещают предоставить необходимую сумму под залог ее автомобиля. В итоге гражданин подписывает договор купли-продажи своего автомобиля и следом договор лизинга, по которому пользуется автомобилем с обязанностью вносить ежемесячные лизинговые платежи для его выкупа.

«Договор изначально составлен с целью лишения гражданина его автомобиля. Стоимость автомобиля сильно занижена, установлены разные основания для расторжения договора и указан высокий размер неустойки. Например, стоимость продажи автомобиля компании – 200 тыс. рублей, однако выкупная стоимость этого же автомобиля составляет уже 500 тыс. рублей. Кроме этого, в ежемесячный платеж могут включаться дополнительные суммы», — объяснил эксперт.

Условия договора предполагают регулярное обслуживание автомобиля на оговоренных условиях и в указанном компанией объеме, а при нарушении любого из условий договора компания заберет автомобиль, подытожил Семов.

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