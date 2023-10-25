Стали известны последствия остановки транзита древесных плит через Казахстан

Остановка транзитных перевозок древесных плит через Казахстан затронет до 25% российских крупных деревообрабатывающих предприятий. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России.

«Если ситуация продлится еще какое-то время, до четверти крупных предприятий будут вынуждены значительно сократить объемы производства и ввести вынужденные отпуска на предприятиях», — рассказали в пресс-службе ассоциации.

Там отметили, что потеря единственного сейчас экспортного направления, через которое российские компании продавали до 40% всей продукции, делает нерентабельным выпуск древесных плит. По данным ассоциации, общий объем российского экспорта продукции деревопереработки в денежном выражении в январе-августе этого года упал на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее снижение поставок зафиксировано в сегментах древесноволокнистых плит (минус 22%) и фанеры (минус 20%). Объем экспорта древесностружечных плит сократился на 7,4%.

Об остановке транзита через Казахстан в середине октября рассказал генеральный директор ассоциации Тимур Иртуганов. Он отметил, что Средняя Азия — Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Казахстан — сейчас являются рынком номер один для российского экспорта. Сейчас это направление фактически заблокировано — с первых чисел сентября 2023 года «Казахстанские железные дороги» остановили транзит российских грузов на юг, уточнил он. Начальник отдела отгрузки АО «ЧФМК» Александр Котрюмин добавил, что Казахстан просто не согласовывает документы на перевозку транзитных грузов. То есть вывезти продукцию в сам Казахстан можно, а дальше — в Киргизию, Узбекистан, Таджикистан — уже нет. По прогнозам Минпромторга РФ, транзит через Казахстан восстановят в ноябре.

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