Ретейлер мужской одежды Henderson назвала параметры готовящегося IPO

Сеть магазинов Henderson назвала ценовой диапазон IPO на Московской бирже. Размещение пройдет по цене от 600 до 675 рублей за акцию, пишет ТАСС.

Капитализация компании составит от 21,6 до 24,3 млрд рублей. Старт торгов запланирован на 2 ноября, а 25 октября начнут формировать книгу заявок на участие в IPO.

По результатам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) может составить до 15%. Акционер и основатель Henderson Рубен Арутюнян является владельцем 99,95% бумаг. После размещения на бирже Арутюнян останется мажоритарным акционером компании и продолжит управлять бизнесом.

По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, размещение может быть интересно инвесторам, поскольку Henderson станет первым модным ретейлером на Мосбирже. К тому же у компании высокая рентабельность EBITDA и почти полное отсутствие конкурентов из-за введенных в отношении РФ санкций.

Однако старший директор CORE.XP Марина Малахатько считает, что быстрый рост продаж в fashion-сегменте маловероятен. По ее мнению, он может начаться не раньше 2026 года.

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