Эксперт: России пора заняться газификацией собственных территорий

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в интервью «Ридусу» прокомментировал прогноз Международного энергетического агентства (МЕА), согласно которому мировой спрос на природный газ после короткого всплеска будет сокращаться, причем быстрее, чем ожидалось. По словам эксперта, эти оценки основаны на анализе текущих тенденций, поэтому фактическое будущее может отличаться.

При этом он отметил, что рост производства СПГ действительно может привести к снижению цен на газ, и, как следствие, создать избыточное предложение. Россия же, по его словам, рискует столкнуться с ограниченными возможностями при расширении зарубежной клиентской базы.

Эксперт все же не видит поводов для беспокойства на этот счет, поскольку у России нет проблем с внутренним спросом. По его мнению, есть смысл заняться газификацией собственных территорий.

«Я думаю, что давно пора перестроить доктрину внутреннего газового рынка и сделать стопроцентную газификацию России приоритетным проектом на ближайшие десять лет», — сказал Переславский.

МЭА прогнозирует, что доля России на мировом рынке газа к 2030 году снизится с 30% до 15%. По мнению аналитиков, РФ будет сложно перенаправить экспорт в Азию. Строительство новых трубопроводов туда нецелесообразно из-за спроса в Китае. Попытки диверсифицировать поставки через СПГ также столкнутся с перенасыщением рынка, отмечают эксперты.

Ранее МАЭ сообщало, что высокие цены на газ сохранятся в Европе до 2027 года.