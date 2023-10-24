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Инвестстратег дал прогноз по курсу рубля к доллару в ближайшее время

Инвестстратег Бахтин: в ближайшее время доллар будет стоить 92,5 рубля

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В ближайшее время курс рубля укрепится до 92,5 рубля за доллар. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

По его словам, ключевую поддержку рублю оказывает налоговый период.

«Налог на добавленный доход, который платят нефтяники, за третий квартал, по экспертным оценкам, составит порядка 700 млрд рублей, что более чем в два раза превышает объем за предыдущий квартал. Это связано с ростом уровня цен на нефть и сокращением ценового дисконта между российской нефтью Urals и эталонной североморской Brent. Действие правила для экспортеров об обязательной продаже валютной выручки и ожидания повышения ключевой ставки в ближайшую пятницу также поддерживают нацвалюту», — пояснил Бахтин.

Эксперт также отметил откат курса доллара от локальных вершин на мировом рынке — индекс доллара DXY опустился ниже 106 пунктов на фоне снижения напряжения на американском долговом рынке.

Индекс DXY показывает отношение доллара США к корзине из шести других основных валют: евро, японская иена, британский фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Курс рубля на торгах Мосбиржи во вторник продолжил укрепляться к основным валютам. Доллар отступал к 93,2 рублям, евро торговался ниже 100 рублей.

Ранее «Газета.Ru» назвала предел укрепления курса рубля.

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