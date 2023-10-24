Цены на мясо птицы и яйца в России стабилизировались, теперь ожидается их снижение. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, передал ТАСС.

«Что касается [стоимости] мяса птицы и яиц. <…> И, соответственно, сейчас уже цены стабилизировались, уже роста нет», — сказала она.

По словам Абрамченко, в дальнейшем ожидается снижение цен на эти продукты.

Вице-премьер уточнила, что это связано «со многими факторами». На совещаниях, которые были проведены с производителями, с отраслевым союзом, достигнута договоренность, что будет рост производства к концу 2023 года примерно на 3%.

Говоря о ценах на продовольствие, Абрамченко отметила, что этой осенью три категории товаров показали рост стоимости: куриные яйца, мясо птицы и томаты.

В середине сентября в России спрогнозировали рост цен на мясо и яйца. По словам генерального директора «АБ-Центра» Алексея Плугова, рост стоимости может быть обусловлен и сезонным фактором, и ослаблением курса рубля.

Ранее в России резко подешевела картошка.