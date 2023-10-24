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В ЦБ назвали основную схему обмана инвесторов

В ЦБ предупредили россиян о лжеброкерах

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Depositphotos

Мошенники часто маскируются под известных брокеров, и это одна из основных схем обмана российских инвесторов сейчас. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев.

Суть схемы в следующем. Менеджер, представляющий якобы крупного брокера, предлагает направить в мессенджер клиента ссылку на ту или иную значимую информацию — договор по предоставлению брокерских услуг или мегавыгодное инвестиционное предложение для новых клиентов. Инвестор по ссылке переходит на мошеннический домен, который может отличаться от реально работающего одной буквой. При вводе реквизитов, со счета инвестора списываются деньги.

«Верный адрес лицензированных компаний можно найти на сайте Банка России в соответствующих реестрах. Кроме того, официальные ресурсы всех лицензированных профессиональных участников рынка ценных бумаг в поисковых системах «Яндекс» и Mail.ru помечены галочкой в синем кружке», — пояснил эксперт Банка России.

Не стоит проходить по сомнительным ссылкам от незнакомцев, добавил он.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как обманывают россиян в интернете.

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