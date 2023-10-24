Китайская компания HWNM поможет «Русалу» в строительстве глиноземного завода в Ленобласти

«Русал» договорился о покупке 30% акций китайской металлургической компании Hebei Wenfeng New Materials, сообщает РБК.

Как пояснили в компании, «партнерство с Wenfeng обеспечит РУСАЛу доступ не только к стабильному источнику глинозема по более выгодным ценам, но и к лучшим в мире технологиям и практикам глинозёмного производства и защиты экологии. Это поможет компании в реализации ранее заявленных планов по строительству нового глиноземного завода в Ленобласти».

Ранее компания заявляла, что построит завод в Ленобласти за 400 млрд рублей для повышения сырьевой безопасности. Планируется, что общая мощность завода составит 4,8 млн тонн. Как заявлял в интервью МК Санкт-Петербург генеральный директор проектируемого Ленинградского глиноземного завода: «Одни из самых передовых технологий строительства глиноземных производств на сегодня сосредоточены в Китае. Мы стремимся к тому, чтобы новый глиноземный завод стал лучшим в мире, и мы безусловно выберем ту технологию, которая является самой передовой, в том числе в вопросах защиты окружающей среды».

Завод Hebei Wenfeng, запущенный в марте 2022 года, — одно из новейших глиноземных производств в Китае. Завод имеет самые современные технологии для защиты экологии, такие как замкнутый водооборот, сухое складирование шлама и система его утилизации.

Китай является одним из лидеров в сфере глиноземного производства и защиты экологии. За 2022 год в Китае были ввели в строй более 10 млн тонн новых мощностей по производству глинозема, а общий объем производства глинозема в КНР превысил 76 млн тонн (более половины от всего мирового производства).