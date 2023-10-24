Монгольский кашемир может двукратно подешеветь в РФ

Договоренности между РФ и Монголией по беспошлинным поставкам монгольского кашемира помогут двукратно снизить его стоимость в России. Об этом сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

«Наша задача, чтобы качественный монгольский кашемир на российском рынке был доступен», — сказала она.

По словам Абрамченко, издержки из-за барьеров во взаимной торговле кашемиром составляют в цене товара около 50%. Вице-премьер обратила внимание, что монгольских партнеров беспокоит крен в экспорте между странами: РФ поставляет в Монголию больше товаров, чем Монголия в Россию.

Стороны договорились наладить каналы прямых онлайн-поставок, интерес к которым уже проявил Ozon. Абрамченко отметила, что речь может идти не только о готовой продукции, но и о сырье, тканях.

Накануне в РФ рассказали о сотрудничестве с Монголией и отказе от расчетов в валютах ряда стран. Прогнозируется, что товарооборот в национальных валютах в 2023-м году между Россией и Монголией возрастет больше чем в два раза.

Ранее Россия предложила Монголии построить малую АЭС.