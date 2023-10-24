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В России начало дешеветь мясо курицы

«Ведомости»: в России подешевело мясо курицы впервые с июня этого года

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Цена на тушку бройлера в оптовом сегменте снизилась на 2,8%, до 210 рублей за килограмм. Об этом сообщается на сайте газеты «Ведомости».

По данным Росстата, в августе 2023 года 1 кг мяса курицы стоил 208 рублей, в сентябре — 221 рубль. 16 октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что производители курицы начали снижать цены.

По данным одного из крупных производителей курицы, 29 сентября на одном из совещаний в министерстве сельского хозяйства Российской Федерации заместитель руководителя ведомства Оксана Лут обсуждала с компаниями снижение цен на тушку бройлера — в противном случае, участники бы столкнулись с мерами госрегулирования.

До этого стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность цен у крупных производителей куриного мяса.

Отмечается, что запросы были направлены ПАО «Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье». Компании являются крупнейшими на рынке, а значит могут самостоятельно воздействие на конкурентную среду.

В ФАС отметили, что в случае установления монопольно высоких цен на продукцию к организациям могут применить меры реагирования, включая оборотные штрафы.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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