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Глава ПСБ рассказал о расширении сотрудничества с новыми регионами России

Фрадков: клиентами ПСБ в новых регионах РФ стали более 70 тысяч предпринимателей

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Уже более 70 тыс. малых и средних предприятий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили доступ к современным банковским сервисам и продуктам: предприниматели открыли более 75 тыс. расчетных счетов и установили свыше 25 тыс. терминалов эквайринга. Об этом на парламентских слушаниях, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства в РФ, заявил глава ПСБ Петр Фрадков.

Говоря о финансировании и банковском сопровождении предпринимателей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, глава компании отметил, что ПСБ активно участвует в реализации правительственной программы социально-экономического развития новых субъектов, развивает инфраструктуру, продукты и сервисы для местного бизнеса.

Петр Фрадков подчеркнул, что банк в новых регионах реализует меры государственной поддержки бизнеса и является «проводником» национальных программ.
«С августа 2023 года, когда предприятия новых регионов были внесены в единый реестр субъектов МСП, ПСБ в соответствии с программой зонтичного поручительства «Корпорации МСП» заключил льготные кредитные договоры на сумму свыше 120 млн рублей и сформировал предодобренные кредитные решения для 1,5 тыс. предпринимателей общей суммой свыше 1,8 млрд руб», — уточнил глава ПСБ.

В завершение выступления Петр Фрадков отметил, что в новых регионах РФ есть огромный потенциал для формирования благоприятной среды для развития малых и средних предприятий.

«Продолжим вести совместную работу по дальнейшему формированию среды для МСП вместе с профильными ведомствами и Центральным банком», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что ПСБ запустил льготное кредитование бизнеса в новых регионах России. Согласно соглашению, заключенному между ПСБ и Минэкономразвития РФ на площадке Петербургского международного экономического форума, банк запустил в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях выдачу кредитов малому и среднему бизнесу по льготным ставкам.

Предпринимателям, зарегистрированным в новых регионах России, предоставили возможность получить кредит по льготным ставкам, не превышающим 10%, на любые цели на сумму до 50 млн рублей и сроком до 3 лет. Финансирование выдается под зонтичное поручительство «Корпорации МСП» в размере до 50% от суммы кредитного договора.

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