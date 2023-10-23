В России спрогнозировали восстановление спроса на жилье

Текущий спрос на жилье в России близок к минимуму, однако в ближайшие месяцы он может начать восстанавливаться. Об этом сообщает «Российская Газета».

Такое мнение высказал изданию профессор Финуниверситета Андрей Зубец. По его словам, платежеспособный спрос на квартиры практически исчерпан — без ипотеки покупать жилье могут лишь 3-4% населения. При этом предложение избыточно как на первичном, так и на вторичном рынке.

Однако Зубец прогнозирует рост спроса на 20-40% в течение года по мере увеличения реальных зарплат и оживления экономики. По его мнению, нынешнее положение — это «дно», после которого рынок должен пойти в рост. Вместе с тем эксперт отмечает завышенные цены на жилье, которые также сдерживают спрос. Текущая ситуация на рынке недвижимости остается нестабильной, резюмирует Зубец.

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