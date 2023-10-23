Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России спрогнозировали восстановление спроса на жилье

Профессор Зубец: спрос на жилье в РФ достиг дна и скоро начнется рост

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Текущий спрос на жилье в России близок к минимуму, однако в ближайшие месяцы он может начать восстанавливаться. Об этом сообщает «Российская Газета».

Такое мнение высказал изданию профессор Финуниверситета Андрей Зубец. По его словам, платежеспособный спрос на квартиры практически исчерпан — без ипотеки покупать жилье могут лишь 3-4% населения. При этом предложение избыточно как на первичном, так и на вторичном рынке.

Однако Зубец прогнозирует рост спроса на 20-40% в течение года по мере увеличения реальных зарплат и оживления экономики. По его мнению, нынешнее положение — это «дно», после которого рынок должен пойти в рост. Вместе с тем эксперт отмечает завышенные цены на жилье, которые также сдерживают спрос. Текущая ситуация на рынке недвижимости остается нестабильной, резюмирует Зубец.

На прошлой неделе Россельхозбанк составил портрет заемщика ипотеки по социальным программам.

Ранее россиян предупредили о вероятности образования «пузыря» на рынке ипотеки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий