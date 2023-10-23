Россиян предупредили о вероятности образования «пузыря» на рынке ипотеки

Рост объемов выдачи ипотечных кредитов в России несет риски формирования «пузыря» на ипотечном рынке, предупредили эксперты, опрошенные РИА Новости.

По их мнению, это может привести к проблемам для банков и застройщиков в будущем. Как отмечает доцент РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко, сейчас наблюдается активный рост выдачи ипотеки и потребкредитов на первоначальный взнос при отсутствии роста реальных доходов населения. Это повышает риски невозврата кредитов.

Эксперт фондового рынка Валерий Емельянов считает, что накопление большого объема ипотечного жилья может привести к необходимости его распродажи. По его словам, для реализации такого объема понадобится господдержка, иначе возможен кризис в отрасли.

По данным ЦБ, выдача ипотеки в России в сентябре достигла 955 млрд рублей, а за 9 месяцев превысила 5,4 трлн рублей. Эксперты опасаются, что такая динамика не подкреплена ростом доходов и несет системные риски для рынка жилья.

На прошлой неделе Россельхозбанк составил портрет заемщика ипотеки по социальным программам.

Ранее выдача льготных ипотечных кредитов в России достигла рекорда.