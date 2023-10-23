Правительство анонсировало нацпроект по поддержке малого бизнеса

Правительство РФ разработает новый национальный проект, направленный на развитие малого и среднего предпринимательства в стране до 2030 года, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам вице-премьера, в рамках нацпроекта планируется реализовать экспортный потенциал МСП и стимулировать их инвестиционную активность. Также будут поставлены задачи по повышению производительности труда в секторе на 25% и упрощению создания бизнеса для молодежи.

Среди конкретных мер поддержки Белоусов назвал расширение налоговых льгот, создание не менее 100 технопарков по стране и увеличение объема закупок крупного бизнеса у МСП. По словам вице-премьера, это позволит увеличить число вновь создаваемых малых предприятий и продлить срок их работы.

В настоящее время более трети компаний малого бизнеса в России занимаются торговлей. В рамках нового нацпроекта планируется диверсифицировать структуру МСП и развивать другие сферы деятельности.

В начале октября стало известно, что МСП планируют привлечь к решению задач по импортозамещению.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще переходить из предпринимательства в самозанятые.