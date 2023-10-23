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В «М.Видео» и «Эльдорадо» появятся зоны с брендами Турции и Китая

«Ведомости»: в «М.Видео» и «Эльдорадо» появятся зоны с брендами Турции и Китая

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Realme

В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» откроют зоны с товарами турецких и китайских брендов, которые заменят технику компаний, ушедших из России. Об этом пишет газета «Ведомости».

«В магазинах группы «М.Видео-Эльдорадо» появятся отдельные зоны с товарами Realme, Tecno, TCL и Thunderobot от Haier», — уточнили в публикации.

По словам источников издания, они заменят корнеры Apple, Sony, HP и AMD. Всего до конца 2023 года планируется создать до девяти тысяч зон новых торговых марок.

В категории электронных товаров речь идет о создании корнеров таких брендов, как Realme, Tecno, Infinix и других. Российский рынок бытовой техники активно продолжает осваивать китайский производитель Haier. Кроме того, увеличивает поставки в РФ турецкая компания Arçelik (бренды Beko, Grundig и Hotpoint).

В октябре в России резко вырос спрос на обогреватели. Наиболее популярными у россиян оказались масляные радиаторы-обогреватели, кварцевые обогреватели, пластиковые тепловентиляторы.

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