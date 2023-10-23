Объемы торговли между Россией и Индией рекордно выросли и впервые приблизились к $44 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.

Отмечается, что за восемь месяцев года Индия приобрела российских товаров на $41,2 млрд. Годом ранее этот показатель составлял $17,1 млрд. Вместе с этим вырос объем индийского импорта в РФ — до $2,6 млрд.

Согласно данным министерства, товарооборот двух стран за год вырос до максимального за все время значения в $43,8 млрд.

В то же время торговый дефицит Индии с Россией за восемь месяцев расширился в 2,5 раза до $38,6 млрд.

До этого РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития РФ сообщало, что за январь-август этого года объем торговли России со странами Африки вырос на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $15,5 млрд.

Список африканских стран с наибольшим объемом товарооборота с Россией возглавил Египет.

Ранее минфин США расширил санкции против России.