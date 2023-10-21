Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине

Россия и Китай подписали около 20 соглашений в рамках прошедшего в Пекине энергетического бизнес-форума, сообщает «Роснефть».

В ходе форума вице-премьер КНР Дин Сюэсян предложил продолжать развитие инфраструктурных связей в энергетике, укреплять взаимодействие в области возобновляемой энергетики и низкоуглеродного развития.

Ранее сообщалось, что Пекин готов работать над новым экономическим коридором между Россией и Монголией. Об этом в ходе встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Пекине заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

До этого Си Цзиньпин говорил, что Пекин готов сотрудничать с Москвой для повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической сфере. Также председатель КНР отметил, что Китай готов вместе с Россией содействовать устойчивому развитию энергетического рынка.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.