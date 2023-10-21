Россияне за квартал потратили 320 млрд рублей на ставках

По итогам третьего квартала этого года, россияне отдали букмекерам 320 млрд рублей. Это на 45% больше на фоне прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Рейтинг букмекеров».

Как сообщили в букмекерской компании «Бетсити», в третьем квартале рынок ставок вырос примерно на 30% год к году. Такого же мнения придерживаются в «Фонбет».

Представитель BetBoom рассказал, что по их расчетам рынок вырос более чем на 20%, но точное соотношение выяснят в 2024 году.

До этого россиянам посоветовали мотивировать себя на то, чтобы начать откладывать деньги, необычными способами. К примеру, можно запустить интересный челлендж, который заставит откладывать незначительную сумму денег каждый день.

Еще один необычный способ – откладывать столько, сколько показывает термометр за окном, прибавляя к цифре несколько нулей.

Ранее юрист рассказала, в каком случае можно оставить себе найденные на улице деньги.