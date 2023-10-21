На Украине долг за электричество превысил $1,6 млрд

Глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что общий долг на рынке электрической энергии на Украине достигает отметки в 60 млрд гривен (свыше $1,6 млрд). Его слова приводит пресс-служба компании.

«Нам задолжали участники рынка за передачу электроэнергии, диспетчеризацию системы и на балансирующем рынке. Мы соответственно не можем в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам», — сказал Кудрицкий.

Он указал, что Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), уже переданы расчеты относительно тарифов на электроэнергию в 2024 году.

«Мы до конца года ожидаем обоснованного решения НКРЭКУ, которое позволит нам поддерживать свою ликвидность», — добавил глава «Укрэнерго».

Ранее представитель Минцифры Украины Юрий Мацик заявил, что 60% абонентов могут остаться без интернета из-за блэкаута в стране.

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что грядущей зимой возможны новые длительные отключения электроэнергии.

Ранее на Украине оценили объем средств для восстановления энергосистемы страны.