В Сибири открылись дискаунтеры «Чижик»

Российская розничная торговая компания X5, управляющая различными сетями супермаркетов, открыла первые в Сибири магазины сети дискаунтеров «Чижик». Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Чижик» вышел в Сибирь», — говорится в заявлении.

Согласно данным компании, магазины открыли свои двери в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае. В общей сложности насчитывается 11 дискаунтеров в семи сибирских городах. До конца октября их количество в указанных регионах возрастет до 45, а к концу года — до 90, в следующем году X5 Group намерена расширить сеть на территории Сибири до 200 точек.

До этого директор по стратегии и развитию бизнеса группы X5 Владимир Салахутдинов говорил, что X5 в ближайшие месяцы начнет тестировать работу магазинов малых форматов. Магазины получат название «Около» и будут иметь площадь от 90 до 150 кв. м.

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