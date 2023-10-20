Отечественные консервы «За родину» прекратили отправлять за рубеж

Председатель совета директоров одного из крупнейших производителей рыбных консервов в Калининградской области, группы компаний «За родину» Сергей Лютаревич рассказал изданию «Новый Калининград», что предприятие прекратило поставки своей продукции за рубеж, из-за убытков, вызванных новыми пошлинами, которые привязаны к курсу рубля.

Он пояснил, что в начале октября были полностью остановлены отгрузки на экспорт.

«С 1 октября мы не отгрузили ни одной машины, ни одного вагона на экспорт, [с тех пор] как вступила [в силу] экспортная пошлина», — сказал Лютаревич.

По его словам, правительство должно исключить завод из списка предприятий, которые уплачивают курсовую пошлину, потому что в текущей ситуации страдают все, а бюджет даже недополучает средства.

В России с 1 октября были введены гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС. Они начисляются при превышении курсом доллара отметки 80 рублей.

Газета «Коммерсантъ» писала, что правительство рассматривает возможность дополнения экспортной пошлины, привязанной к курсу рубля, предлагая учитывать в ее формуле мировые цены на облагаемые товары. Подробности новой формулы расчета пока не разглашаются.

Основной акционер «Северстали» и председатель совета директоров компании Алексей Мордашов в ходе сессии «Новая архитектура торгово-экономического взаимодействия ЕАЭС» на международном экспортном форуме «Сделано в России» заявил, что экспортные пошлины с привязкой к курсу доллара смогут сдержать экспорт из России.

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