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Индия отвергла требование России платить за нефть в юанях

Bloomberg: индийские власти отвергли требование России платить за нефть в юанях

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Shutterstock

Индийские власти отвергли требования российских поставщиков нефти проводить оплату в юанях из-за натянутых отношений Дели и Пекина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Индии.

Отмечается, что индийским властям принадлежат почти 70% нефтеперерабатывающих производств в стране и индийские власти не пойдут на требования РФ.

До этого стало известно, что представители правительства Индии задержали оплату в юанях не меньше чем по семи партиям российской нефти, которая была предназначена местным нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники. Как уточнили в СМИ, сейчас индийские НПЗ в стадии ожидания своих партий российской нефти с конца сентября 2023 года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Индия нарастила скидки на российскую нефть до $8-10 за баррель.

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