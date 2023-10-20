Рубль укрепился к евро

Курс рубля по отношению к евро укрепился, евровалюта на Московской бирже упала ниже 101 рубля впервые с 12 сентября. Об этом свидетельствуют из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами «завтра» на 14:43 по московскому времени снизился на 1,83 рубля — до 100,97 рубля.

Кроме того, немного упал курс китайского юаня — на 22 копейки, до 13 рублей.

Утром 20 октября, согласно данным Мосбиржи, курс рубля укрепился к доллару и юаню на открытии торгов.

Позднее российский экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько говорил, что сегодня впервые с 25 сентября курс доллара опустился ниже 96 рублей и торговался на уровне 95,79 рубля. Это связано с ростами цен на нефть и комплексом принятых в Российской Федерации мер.

Ранее эксперты спрогнозировали для рубля укрепление до 80 за доллар и ниже.