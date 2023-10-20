Турция ужесточила правила выдачи ВНЖ для владельцев недвижимости

Турция ужесточила правила выдачи вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев, приобретающих турецкую недвижимость, теперь минимальная стоимость объекта должна составлять минимум $200 тыс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в управлении миграции.

«Согласно новым правилам, выдача вида на жительство по владению недвижимостью возможна только в случае, если квартира стоит минимум 200 тысяч долларов», — сказал источник, добавив, что по новым правилам для получения ВНЖ будет рассматриваться только документ-подтверждение владения недвижимостью (тапа), где также указана стоимость недвижимости, кадастровая оценка не потребуется.

Правила затронут все сделки, заключенные после 16 октября. Минимальная стоимость объекта для права подать на ВНЖ будет одинаковой по всей Турции, заявил он.

Для владельцев недвижимости, купленной до этого срока, минимальная стоимость квартиры составляет $50 тысяч в небольших городах и $75 тысяч в мегаполисах.

В июле турецкий институт статистики сообщал, что за 2022 год 99 тыс. россиян получили вид на жительство в Турции. Граждане РФ составили 25% от общего числа иностранцев, получивших вид на жительство в стране, что делает их лидерами по количеству выданных ВНЖ.

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