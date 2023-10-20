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Китай ограничит экспорт графита с 1 декабря

Китай ограничит экспорт графита в целях нацбезопасности

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Aly Song/Reuters

Власти Китая решили ограничить экспорт графита с 1 декабря 2023 года, сообщает Reuters.

По информации источников, министерство торговли КНР обяжет производителей сырья получать разрешение на продажу минерала за границу.

Китайские аналитики считают, что эти меры обеспечат внутренние поставки графита для использования в военной сфере, в частности в аэрокосмическом секторе и на производстве аккумуляторов, однако могут вызвать дефицит на мировом рынке из-за роста продаж электромобилей и строительства новых заводов.

Китай считается крупнейшим в мире производителем и экспортером графита, страна перерабатывает более 90% мирового графита для производства автомобильных аккумуляторов.

С 1 августа Китай ввел контроль над экспортом галлия и германия в целях обеспечения национальной безопасности. Эти ограничения привели к очередному витку эскалации конкуренции между КНР и США за доступ к материалам, используемым при изготовлении высокотехнологичных полупроводников.

Ранее Bloomberg написало о кризисе на рынке микрочипов.

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