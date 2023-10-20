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Управляющий магазинами Maag планирует производить одежду в РФ

«Новая мода», управляющая магазинами Maag, хочет локализовать производство в РФ

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Пресс-служба MAAG

Компания «Новая мода», которая управляет магазинами одежды Maag, ведет со швейными фабриками переговоры о локализации в России производства коллекций. Об этом сообщил статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью РИА Новости.

Как отметил Евтухов, «Новая мода» ранее представляла в России ушедшую испанскую компанию Inditex, которая владеет сетями магазинов Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и другие.

По его словам, компания буквально за несколько недель открыла на площадях ушедших брендов новые торговые сети Maag, Dub, Ecru, Vilet. Все 242 магазина этих марок на данный момент работают в стране.

«Насколько я знаю, сейчас «Новая мода» поступательно развивается дальше и ведет переговоры с швейными фабриками о локализации в России производства коллекций», — добавил замминистра промышленности и торговли.

Первый магазин Maag открылся в России 26 апреля в Москве на Неглинной, 10.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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