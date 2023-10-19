На фоне антироссийских санкций и переориентации на иные рынки закупок у отечественных производителей презервативов появились проблемы. Об этом сообщает Telergram-канал Baza.

У российских производителей презервативов возникли проблемы из-за разницы в размерах половых органов азиатов и россиян.

Презервативы в России (марки BAYAN, Torex, «Гладиатор») делают из заготовок, так называемого балыка, который до февраля 2022 года закупали в Европе. После начала СВО поставки прекратились и компаниям пришлось искать новых поставщиков. Нашли их уже традиционно в Китае и Малайзии и вот тут появилась проблема в размерах.

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