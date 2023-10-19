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В Госдуме призвали усилить контроль за недобросовестными фермерами

Депутат Оглоблина призвала усилить контроль за недобросовестными фермерами

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В России необходимо усилить контроль за недобросовестными фермерами, потому что на полки магазинов вместе с качественными продуктами попадает фальсификат. Об этом «Парламентской газете» рассказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Она подчеркнула, что качественные фермерские товары не могут стоить слишком дешево. Если же стоимость продукции очень низкая в сравнении с товарами конкурентов, это чаще всего указывает на недобросовестность производителя. По словам депутата, за продажу такой продукции предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

«Есть полки с продукцией без заменителей — БЗМЖ, а есть продукты с заменителями — СЗМЖ. Ощущение, что плотного контроля не ведется и на полку с продуктами БЗМЖ могут попасть продукты с заменителями. Дешевая продукция стоит рядом с фермерской. Безусловно, это мешает продвигать фермерские продукты. В этом вопросе должен быть контроль», — заявила Оглоблина.

В конце июля сообщалось, что в Госдуме хотят предусмотреть ответственность в Уголовном кодексе за фальсификацию пищевых продуктов в процессе их производства или реализации.

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