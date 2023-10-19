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Россельхозбанк составил портрет заемщика ипотеки по социальным программам

РСХБ: чаще всего обладателями льготной ипотеки становятся семейные пары

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Россельхозбанк (РСХБ) составил портрет типичного заемщика по разным программам социального кредитования. Чаще всего заемщиками становились россияне в возрасте от 31 года до 40 лет. Об этом сообщается в исследовании Россельхозбанка, копия имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Среди заемщиков ипотеки на покупку новостроек с господдержкой преобладают семейные люди в возрасте от 31 до 40 лет (37%) с доходом свыше ₽100 тыс. в месяц. Вторую по численности группу составляют россияне от 41 до 50 лет (24,7%). Третья группа — это молодежь от 21 до 30 лет (23,3%).

За восемь месяцев текущего года количество выданных кредитов с господдержкой выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам заместителя директора Департамента розничного бизнеса Россельхозбанка Олега Коркина, россияне все чаще рассматривают покупку жилья в ипотеку как важный этап взросления и укрепления своего положения.

«Сейчас получение ипотеки становится одним из важных этапов «взросления» россиян, ощущения себя состоявшимся человеком, а с повышением уровня финансовой грамотности населения клиенты осознают, как можно получить максимальную выгоду от банковских услуг. Более того, многие россияне начинают спокойнее относиться к необходимости сменить место жительства в рамках одного города или даже к возможности переезда»,— подытожил Коркин.

Возраст среднестатистического заемщика по сельской ипотеке составляет также от 31 до 40 лет, но зарплата уже у него значительно ниже — от ₽20 тыс. до ₽40 тыс., отмечает РСХБ. Ее заемщиками в 57% случаев становятся мужчины. Причем большинство кредитов люди берут на покупку готового дома (83,5%), а вот на ИЖС — лишь 16,5%, но, как отмечает банк, в 2023 году объемы ИЖС с начала 2023 года увеличились на 80%.

Накануне россиянам рассказали, как правильно досрочно гасить ипотечный заем.

Ранее ЦБ заметил дисбалансы на российском рынке жилья.

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