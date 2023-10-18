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Крупнейшая товарная биржа РФ может сменить руководителя

«Интерфакс»: экс-глава ФАС Артемьев может возглавить Петербургскую биржу

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников покидает свой пост. Его место может занять бывший глава ФАС Игорь Артемьев. Об этом сообщили источники агентства «Интерфакс».

По данным одного из собеседников, о смене руководства биржи будет объявлено в ближайшие дни. Ряд источников называет дату назначения Артемьева —1 ноября. Рыбников возглавлял Петербургскую биржу с 2011 года. Она является крупнейшей товарной биржей России и организует торги на рынках нефти, газа, леса, удобрений и других товаров.

С конца июля на СПбМТСБ наблюдался аномальный рост цен на основные виды топлива. Правительство РФ с 21 сентября был ввело запрет на экспорт бензина и дизеля, а с 6 октября скорректирован демпфер и повышены требования к продаже нефтепродуктов на бирже. В итоге стоимость топлива обвалилась с рекордных значений почти на 30%. По мнению, независимого эксперта Константина Церазова после принятых правительством мер по стабилизации рынка главным маркером стоимости топлива может стать курс рубля.

Ранее в правительстве РФ заявили о стабилизации ситуации с ценами на нефтепродукты в рознице.

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