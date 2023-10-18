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Пакистанская рупия возглавила рейтинг мировых валют

CNBC: отыграв провал в сентябре, пакистанская рупия стала сильнейшей в мире

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Shutterstock

Пакистанская рупия отыграла падение до исторического минимума и стала лидером среди мировых валют по темпам укрепления в сентябре 2023 года. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В начале сентября курс рупии упал до рекордных 307 за доллар, согласно данным LSEG. С тех пор валюта укрепилась более чем на 8% до 275 за доллар. Это произошло благодаря жестким мерам властей против нелегальной торговли долларами. По данным СМИ, в стране прошли рейды против обменных пунктов, занимавшихся недокументированными операциями с валютой.

По мнению руководителя отдела исследований брокерской компании по ценным бумагам Arif Habib Тахира Аббаса, правительству Пакистана следует сосредоточиться на стимулировании экспорта и привлечении прямых иностранных инвестиций. Это повысит спрос на рупию и дальше укрепит ее курс.

Профессор прикладной экономики в Университете Джонса Хопкинса Стив Ханке отмечает, что на рупию давили геополитические и внутренние факторы. Однако ее укрепление поможет сдержать инфляцию, которая в Пакистане достигла 31,4% в годовом выражении.

В конце сентября самой прибыльной валютой в мире была признана афганская афгани.

Ранее юань обогнал евро по объемам торговли в SWIFT.

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