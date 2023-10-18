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Президент Болгарии раскритиковал повышение тарифов на газовый транзит

Радев: рост тарифов на транзит газа приведет к банкротству «Булгартрансгаза»

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РИА Новости

Болгарский президент Румен Радев возмутился решением правительства о повышении тарифов на транзит российского газа и предупредил, что данное решение может привести к банкротству национального газового оператора «Булгартрансгаз». Его слова передает «Болгарское национальное телевидение».

«Это решение приведет к декапитализации «Булгартрансгаза» и его банкротству», — утверждает он.

По словам Радева, повышение газовых тарифов свидетельствует о нарушении международных норм и ратифицированным соглашениям, а также на разрушение отношений с основными инвесторами.

По словам болгарского президента, речь идет о нарушении европейских норм и уже подписанных соглашений.

До этого болгарский специалист по газовой разработке инженер Христо Казанджиев заявил, что в ответ на прекращение поставок газа из России стране следовало бы использовать трубопровод как оружие, но София оказалась в ловушке у Москвы.

Ранее министр энергетики Болгарии Александр Николов заявлял, что власти страны проведут переговоры с Еврокомиссией о требовании России оплачивать газ в рублях.

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