Депутаты разработали несколько вариантов решения проблемы советских вкладов

Рабочая группа Госдумы подготовила несколько предложений, касающихся компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке СССР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова депутата Владимира Сенина.

В 1995 году был принят закон о восстановлении ценности советских вкладов путем перевода в целевые долговые обязательства РФ. Однако порядок их обслуживания до сих пор не утвержден. Из-за отсутствия финансирования действие закона ежегодно приостанавливается. Рабочая группа предлагает либо бессрочную приостановку закона, либо признание его недействующим. Также возможен перенос вкладов в долговые обязательства Сбербанка или введение приоритетных компенсационных выплат вкладчикам старше 78 лет.

По словам Сенина, если государство не может исполнить обязательства, честнее будет в этом признаться, но для этого нужны веские аргументы. Сенин напомнил, что, несмотря на решения Госдумы, правительство не предложило конкретных вариантов решения проблемы советских вкладов.

В начале октября министр экономического развития РФ Максим Решетников оценил последствия высокой ключевой ставки ЦБ РФ.

Ранее стало известно, как Гайдар возрождал экономику.