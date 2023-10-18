Стала известна доля РФ на международном рынке экспорта АЭС

Россия обеспечивает 75% объема мирового экспорта АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российского энергетического агентства Алексей Кулапина.

По его словам, увеличение числа зарубежных проектов происходит в том числе благодаря параметру безопасности российских АЭС. За последние 25 лет на них не было серьезных нарушений.

Кулапин отметил, что российские специалисты формируют в странах-партнерах инфраструктуру атомной энергетики. Они обеспечивают не только строительство станций, но и подготовку кадров, техобслуживание.

По его словам, комплексный подход является одним из главных конкурентных преимуществ России в сфере развития атомной энергетики за рубежом. Российские компании фактически создают в странах своего присутствия новую отрасль.

В конце сентября цены на уран достигли рекорда за последние 12 лет.

Ранее экспорт российских удобрений вырос на 50% за год.