Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские банки заняли деньги в ожидании повышения ставки ЦБ

РБК: банки заняли у ЦБ в октябре 7 трлн рублей в ожидании роста ключевой ставки

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Российские банки в октябре на несколько дней заняли у Центрального банка более 7 трлн руб. Это может указывать на то, что они создают резервы перед очередным увеличением ключевой ставки, пишет РБК со ссылкой на статистику регулятора и опрошенных экспертов.

Как отмечает издание, 12 октября обязательства банков увеличились до 6,98 трлн руб., на следующий день — до 7,14 трлн руб., а 17 октября снизились до 3,27 трлн руб. Это привело к тому, что банковский сектор перешел в состояние структурного дефицита ликвидности, то есть долг кредитных организаций перед ЦБ превышает объем средств, размещенных ими на депозитах и корсчетах в ЦБ. 13 октября дефицит превысил 6 трлн руб., а к 17 октября упал до 1,19 трлн руб.

Эксперты считают, что рост долга сектора перед регулятором является признаком того, что банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября.

Ранее ЦБ сообщил, что годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит расти.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий