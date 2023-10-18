Российские банки заняли деньги в ожидании повышения ставки ЦБ

Российские банки в октябре на несколько дней заняли у Центрального банка более 7 трлн руб. Это может указывать на то, что они создают резервы перед очередным увеличением ключевой ставки, пишет РБК со ссылкой на статистику регулятора и опрошенных экспертов.

Как отмечает издание, 12 октября обязательства банков увеличились до 6,98 трлн руб., на следующий день — до 7,14 трлн руб., а 17 октября снизились до 3,27 трлн руб. Это привело к тому, что банковский сектор перешел в состояние структурного дефицита ликвидности, то есть долг кредитных организаций перед ЦБ превышает объем средств, размещенных ими на депозитах и корсчетах в ЦБ. 13 октября дефицит превысил 6 трлн руб., а к 17 октября упал до 1,19 трлн руб.

Эксперты считают, что рост долга сектора перед регулятором является признаком того, что банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября.

Ранее ЦБ сообщил, что годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит расти.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.