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МТС и бренд Fable выпустят капсульную коллекцию одежды

В России появится лимитированная линейка одежды для айтишников

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Depositphotos

Цифровая экосистема МТС совместно с московским брендом Fable выпустят лимитированную коллекцию одежды для айтишников, сообщает пресс-служба компании. Линейка поступит в продажу с 24 октября.

В пресс-службе МТС уточнили, что новая коллекция была задумана для IT-команды МТС и вдохновлена философией IT-сообщества True Tech.

«Мы развиваем комьюнити True Tech для тех людей из мира IT, которые хотят решать интересные и амбициозные задачи, создавать инновационные продукты. Коллаборация с современным брендом, чья аудитория, так похожа на нашу: смелая, яркая, ориентированная на технологическое развитие — классное дополнение к идее сообщества True Tech и знак причастности к миру технологий», — заявил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Отмечается, что первая унисекс капсула состоит из футболок и худи на молнии. При создании одежды была применена технология пигментного напыления, что позволило добиться эффекта плавного градиента в фирменных цветах экосистемы.

Как подчеркнул основатель бренда Fable Артем Грибачев, симбиоз фэшн и технологий является отличным визуальным языком для коммуникации с аудиторией.

«Бренд Fable вдохновлен новыми технологическими вызовами и открытиями. Поэтому Fable было интересно и любопытно сделать коллаборацию с экосистемой МТС», — сказал он.

Отмечается, что первыми коллекцию смогут получить в подарок сотрудники МТС за значимые достижения в работе, активные участники IT-сообщества МТС, а также участники реферальной программы.

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