Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбербанк открыл в Благовещенске офис с обслуживанием на китайском языке

Сбер открыл в Благовещенске офис для обслуживания граждан КНР на китайском языке

close
100%
Пресс-служба Сбера

Сбербанк открыл в Благовещенске офис для обслуживания граждан КНР на китайском языке, сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

«Обслуживание клиентов ведется на китайском языке с помощью специальных планшетов», — сказал Попов в интервью газете China Global Times.

В пресс-службе банка уточнили, что в этом офисе при консультировании клиентов используются планшеты с встроенным текстово-голосовым переводчиком. Кроме того, доступны банкоматы на китайском языке и дублируется навигация. При этом отмечается, что сотрудники офиса изучают китайский язык.

«Самые популярные продукты среди розничных клиентов из КНР – это дебетовые карты и их страхование, подписки, валютные операции», — рассказали в банке.

Также 17 октября стало известно, что Сбербанк зарегистрировали в качестве иностранного портфельного инвестора с одобрения регулятора в Индии. По словам Попова, лицензия в Индии дает банку возможность участвовать в торгах и инвестировать на развивающемся финансовом рынке.

Ранее Сбер перевел свои банкоматы на собственный процессинг.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий