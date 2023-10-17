Сбербанк открыл в Благовещенске офис с обслуживанием на китайском языке

Сбербанк открыл в Благовещенске офис для обслуживания граждан КНР на китайском языке, сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

«Обслуживание клиентов ведется на китайском языке с помощью специальных планшетов», — сказал Попов в интервью газете China Global Times.

В пресс-службе банка уточнили, что в этом офисе при консультировании клиентов используются планшеты с встроенным текстово-голосовым переводчиком. Кроме того, доступны банкоматы на китайском языке и дублируется навигация. При этом отмечается, что сотрудники офиса изучают китайский язык.

«Самые популярные продукты среди розничных клиентов из КНР – это дебетовые карты и их страхование, подписки, валютные операции», — рассказали в банке.

Также 17 октября стало известно, что Сбербанк зарегистрировали в качестве иностранного портфельного инвестора с одобрения регулятора в Индии. По словам Попова, лицензия в Индии дает банку возможность участвовать в торгах и инвестировать на развивающемся финансовом рынке.

Ранее Сбер перевел свои банкоматы на собственный процессинг.