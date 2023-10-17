Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Официальный курс доллара на среду вырос до 97,4 рубля

Курс юаня на среду составил 13,29 рубля, доллар увеличился до 97,4 рубля

close
100%
Global Look Press

Официальный курс юаня к рублю, который установил Центробанк РФ на среду, уменьшился на 0,38 копейки, до 13,2855 руб. Об этом следует из данных Банка России.

Также отмечается, что курс доллара увеличился на 5,93 копейки, до 97,3458 руб. Курс евро установлен на уровне 102,7527 руб.

14 октября кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица высказал мнение, что к концу 2023 года курс доллара составит 92-95 рублей.

До этого стало известно, что курс рубля на торгах Московской биржи продолжил уверенно укрепляться по отношению к доллару, евро и юаню.

11 октября министр экономического развития РФ Максим Решетников в Государственной думе заявил, что доля доллара США в международных расчетах России с прошлого года упала втрое. По его словам, за рассматриваемый период «в два раза выросла значимость рубля». Также вдвое за это время увеличилась доля дружественных стран в российском экспорте.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий