Официальный курс доллара на среду вырос до 97,4 рубля

Официальный курс юаня к рублю, который установил Центробанк РФ на среду, уменьшился на 0,38 копейки, до 13,2855 руб. Об этом следует из данных Банка России.

Также отмечается, что курс доллара увеличился на 5,93 копейки, до 97,3458 руб. Курс евро установлен на уровне 102,7527 руб.

14 октября кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица высказал мнение, что к концу 2023 года курс доллара составит 92-95 рублей.

До этого стало известно, что курс рубля на торгах Московской биржи продолжил уверенно укрепляться по отношению к доллару, евро и юаню.

11 октября министр экономического развития РФ Максим Решетников в Государственной думе заявил, что доля доллара США в международных расчетах России с прошлого года упала втрое. По его словам, за рассматриваемый период «в два раза выросла значимость рубля». Также вдвое за это время увеличилась доля дружественных стран в российском экспорте.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.