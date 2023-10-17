Крупнейшая в России товарная биржа вновь останавливала торги

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) второй день подряд приостанавливала торги в товарных секциях. О повторной остановке торгов сообщается на сайте торговой площадки.

Как сообщается на сайте СПбМТСБ, во вторник торги были приостановлены в 11:25 мск из-за неуточненных причин. Позже биржа объявила, что торги в товарных секциях (за исключением Секции «Газ природный») в режиме «Двусторонний встречный аукцион» возобновятся в 12:00 и продлятся до 14:00. Аналогичным образом торги приостанавливались и в понедельник — на час с 11:25. В обоих случаях СПбМТСБ извинилась за доставленные неудобства.

СПбМТСБ является крупнейшей товарной биржей России, на которой проводятся торги нефтью, газом, лесоматериалами и другими товарами. Она была создана в мае 2008 года. С середины июля биржевые цены на основные виды топлива в России неуклонно росли, достигнув впервые в истории отметок выше 70 тысяч рублей за тонну. По состоянию на 13:50 стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 0,01% до 56 387 рублей. Межсезонное подорожало на 0,48% до 58 426 рублей, зимний дизель подскочил на 0,85% до 74 597 рублей. Бензин марки АИ-92 прибавил так же 0,85%, достигнув отметки 53 311 рублей за тонну. Премиум АИ-92 подрожал всего на 0,12% до 56 748 рублей.

Ранее в России спрогнозировали увеличение продаж топлива на бирже.