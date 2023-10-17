В России отметили рост продажи алкогольных напитков

Объем розничных продаж алкогольной продукции в России за первые три квартала 2023 года выросли на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 164,3 млн декалитров. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль (бывшее Росалкогольрегулирование).

В частности, продажи крепких спиртных напитков (водка, коньяк, виски, джин и др.) увеличились на 3%, до 84,2 млн декалитров. При этом реализация водки снизилась на 0,3%, до 55,6 млн декалитров, зато продажи ликероводочных изделий выросли на 24,6%, до 9,9 млн декалитров, коньяка — на 10,5%, до 9,7 млн декалитров, пишет издание.

Значительный рост показали слабоалкогольные напитки — плюс 17,5% до 12,9 млн декалитров. Продажи вин увеличились на 6,6% до 55,3 млн декалитров, в том числе игристых - на 9,9% до 13,4 млн декалитров. Также вырос спрос на плодовую продукцию — на 18,2%, до 9,1 млн декалитров.

В то же время производство алкоголя в России за тот же период сократилось на 4,2%, до 132,1 млн декалитров, отметили в ведомстве. Там полагают, что рынок стабилизируется и возвращается к показателям 2021 года.

На прошлой неделе стало известно о том, что в России планируют утвердить единый стандарт для самогона, медовухи и других напитков.

Ранее Минфин предложил повысить минимальную цену на водку до 299 рублей.