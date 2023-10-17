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Россия стала лидером по морскому экспорту в Турцию

Россия заняла лидирующую позицию по экспорту в Турцию по морю

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Global Look Press

Данные управления мореходства Турции свидетельствуют, что в сентябре Россия лидировала по экспорту товаров в Турцию по морю, увеличив объемы поставок более чем на 11% за год, передает РИА Новости.

Отмечается, что за минувший месяц турецкие порты обработали более 42,4 миллиона тонн грузов, что на 2,9% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, с начала года уменьшился на 4,2%.

За сентябрь объем поставок по морю из России превысил 7,4 миллиона тонн (аналогичные показатели за прошлый год — 6,7 миллиона тонн). Менее 4% грузов из этого объема поставлялись кораблями под турецким флагом.

Второе место занял Египет, далее следуют США, Греция и Ирак.

Согласно данным аналитического издания Insider Intelligence, к 2025 году объем розничных продаж электронной коммерции во всем мире может вырасти на 50%, до $7,3 трлн, и составит 24,5% общего объема розничных продаж. И несмотря на то, что в минувшем году российским компаниям закрыли доступ на основные мировые маркетплейсы, их бизнес за границей не остановился. Предприниматели нашли новые интернет-магазины, которые в 2023 году оказались в топ-10 мировых сервисов по числу посетителей. Основные направления экспорта — Азия, Африка, Ближний Восток, СНГ. О том, какие российские товары пользуются за границей популярностью, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сухогруз с Украины столкнулся с судном, шедшим из России.

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